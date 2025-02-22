تطوير المدينة ..محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات الاحتفال بذكري عودة طابا

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ساحة العلم بمدينة طابا وكافة المنطقة المحيطة بها ، في إطار الاستعداد بالعيد القومى للمحافظة"الذكرى 36 لتحرير طابا"

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير معالمها بما يتناسب مع قيمة هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة رفع ساري العلم في ساحة العلم ليصل إلى ارتفاع حوالي 25 مترًا، ليعكس عظمة المناسبة ويجسد فخر الشعب المصري باستعادة طابا.

و أعلن محافظ جنوب سيناء عن إقامة سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والزوار بأسعار معقولة، إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس ثقافة وتراث جنوب سيناء.

كما شملت توجيهات محافظ جنوب سيناء تنفيذ أعمال تطوير للطرق والمنطقة المحيطة بساحة العلم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة سياحية أكثر جذبًا للزوار.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتنمية وتحسين كافة مدن جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030

ومن الجدير بالذكر ان انطلاق فعاليات العيد القومي للمحافظة الذكري 36 لتحرير طابا

الذي يوافق ١٩ مارس من كل عام

ويتم تنظيمه استثنائيا قبل موعده لحلول شهر رمضان الكريم

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