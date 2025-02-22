ثورة بركان كيلاويا في هاواي ونافورة حمم تصل إلى 125 مترًا

عرضت فضائية "يورونيوز عربي" فيديو يرصد النشاط البركاني الأخير لبركان كيلاويا في جزيرة هاواي، والذي يعد من البراكين النشطة في العالم، ويشهد سلسلة من الثورات البركانية المستمرة منذ أواخر ديسمبر الماضي.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: الحمم تصل إلى ارتفاع 125 مترًا

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن الثوران الأخير وقع داخل أخدود قمة البركان، حيث تم قذف نافورة من الحمم البركانية بلغ ارتفاعها بين 90 و125 مترًا، واستمر النشاط البركاني لمدة 13 ساعة.

كيلاويا: بركان نشط منذ ديسمبر ويستمر في الانفجارات المتقطعة

يعتبر بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، حيث شهد سلسلة من الثورات المتقطعة منذ استيقاظه في الثالث والعشرين من ديسمبر، ولا يزال يشهد موجات نشاط بركاني متفاوتة في المدة والشدة.

موجات النشاط البركاني: استمرار طويل الأمد مع تفاوت الشدة

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن النشاط البركاني خلال الفترة الأخيرة تراوحت مدته بين بضع ساعات وأسبوع كامل، ما يشير إلى أن البركان في مرحلة نشاط طويل الأمد.

تحذيرات من المخاطر البركانية: غازات وزجاج بركاني

ورغم أن المناطق السكنية المجاورة لم تتأثر بشكل مباشر بالثوران، إلا أن الهيئة حذرت من المخاطر المحيطة، مثل انبعاث الغازات البركانية وانتشار شظايا الزجاج البركاني التي قد تحملها الرياح، مؤكدة ضرورة الحذر في المنطقة المحيطة بالبركان.