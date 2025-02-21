500 ألف مواطن| نائب الجبهة يفجر مفاجأة عن الحزب الجديد

كشف ضياء رشوان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، تفاصيل جديدة بشأن تأسيس الحزب بشكل رسمي.

الحزب لا يمطح في اغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وقال ضياء رشوان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن تم اعلان اسماء تسعة أشخاص في قيادة الحزب، مضيفا ان كل خطوة يتم الاعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



وأضاف ضياء رشوان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن 500 الف شخص قدموا توكيلات للحزب، متابعا أن الحزب لا يمطح في اغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحزب به تنوع كبير.