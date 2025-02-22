لقاء الرياض التشاوري بحث تطورات أوضاع غزة.. وترحيب عربي بقمة القاهرة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل الجمعة السبت، إنه جرى لقاء تشاوري في العاصمة السعودية الرياض، شارك فيه عدد من القادة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية.

ولفتت "واس"، إلى أن القادة رحّبوا بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.

وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة كل من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني.