قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان: يوجد لاعيبه في الأهلي يريدون الانتقال للزمالك
أحمر أم أخضر؟.. كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك شهية وطريقة تحضيره
هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه
6 فوائد صحية تغير نظرتك للشتاء.. الانتعاش العقلي والوضوح الذهني الأبرز
تخفيضات 40%.. بشرى سارة من الداخلية للمواطنين بمناسبة شهر رمضان
iOS 18.4 قادم في أبريل.. تحسينات كبرى على Siri ومزايا جديدة
طبيب البابا فرنسيس: مازال في الخطر ولكن لا يواجه الموت
مش هيكسب الزمالك.. خالد الغندور يسخر من مستوى الأهلي حاليا
وكيل جراديشار: الأهلي يمتلك مزايا تجعل الانضمام إليه فرصة لا ترفض
دعاء ليلة 23 شعبان.. 10 كلمات تعوضك عن كل شيء أحببته وخسرته
عواقب صحية غير متوقعة.. كيف تؤثر المكملات الغذائية على جسمك ؟
حمادة هلال : ألفت جزء من أغنية محمد نبينا داخل الروضة الشريفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 فوائد صحية تغير نظرتك للشتاء.. الانتعاش العقلي والوضوح الذهني الأبرز

كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يسبب فيه الطقس البارد الكثير من الإزعاج للعديد من الأشخاص، من الممكن أن يخفى علينا أن البرد قد يحمل في طياته بعض الفوائد الصحية التي قد تكون غير متوقعة. على الرغم من أن الجميع يهرب من الطقس القارس ويعتمد على المدفأة والملابس الدافئة، إلا أن الجسم البشري قد يستفيد من التغيرات التي يسببها البرد عند التعرض له بشكل معتدل. فما الذي يحدث لجسمك عندما يتعرض للبرد؟

كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟ 

 دعونا نكتشف معًا ستة فوائد صحية قد تغير فكرتك عن فصل الشتاء والطقس البارد، وفقا لما نشره موقع بيزنس.

1. زيادة نشاط الدورة الدموية والطاقة
عند تعرضك للبرد، يبدأ جسمك في زيادة تدفق الدم إلى الأطراف، مثل اليدين والقدمين، مما يُساعد على تدفئة الجسم من الداخل. هذا يعزز الدورة الدموية ويُحفز النشاط البدني داخل الأنسجة. ما يترتب عليه هو شعورك بزيادة الطاقة والنشاط. في الحقيقة، تعتبر هذه عملية حماية طبيعية من الجسم التي تجعلك أكثر قدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

2. تعزيز حرق الدهون وتنشيط الأيض
عندما تنخفض درجات الحرارة، يقوم الجسم بحرق المزيد من الدهون البنية لتوليد الحرارة اللازمة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية. هذا يعني أن الطقس البارد يمكن أن يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية، ما قد يساهم في خفض الوزن وتحسين عملية الأيض. كما أن التعرض للبرد يُحفز الجسم على استخدام الطاقة المخزنة بشكل أكثر فاعلية، وهو أمر جيد لمن يسعى لزيادة معدلات حرق الدهون.

3. تقوية جهاز المناعة
الطقس البارد قد يكون له تأثير إيجابي على جهاز المناعة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض للبرد يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تُساعد في مكافحة العدوى والفيروسات. بهذا الشكل، قد يساعد الطقس البارد في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، مما يجعلك أكثر قدرة على مقاومة البرد والإنفلونزا التي تنتشر في فترات الشتاء.

4. تحسين جودة النوم
الجو البارد يمكن أن يكون له تأثير مدهش على جودة نومك. عندما تنخفض درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة النوم العميق. يساعد البرد في خفض درجة حرارة الجسم الداخلية، وهو ما يعد بمثابة إشارة للجسم للدخول في حالة من الاسترخاء العميق. هذه التغيرات قد تسهم في تحسين جودة النوم وتجعل نومك أكثر راحة واستعادة للطاقة.

5. تحسين صحة الجلد والتجاعيد
على الرغم من أن البعض قد يربط البرد بجفاف الجلد، إلا أن التعرض المعتدل له يمكن أن يساعد في تحفيز الدورة الدموية في الطبقات السطحية للجلد، مما يعزز من عملية تجديد الخلايا ويحسن مظهر البشرة بشكل عام. الطقس البارد قد يُساعد في إنتاج الكولاجين الذي يساهم في الحفاظ على مرونة البشرة، ويحارب التجاعيد بشكل طبيعي.

6. تحسين الحالة النفسية والذهنية
على الرغم من أن الشتاء قد يؤدي إلى زيادة مشاعر الاكتئاب لدى البعض، إلا أن البرد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية. انخفاض درجات الحرارة قد يُحفز الجسم لإنتاج الإندورفينات، وهي الهرمونات التي تحسن المزاج وتقلل من التوتر والقلق. البرد قد يجعلنا نشعر بالانتعاش العقلي والوضوح الذهني، ويُقلل من مستويات التوتر والضغوط اليومية.

الطقس تقوية جهاز المناعة الطقس البارد تعزيز حرق الدهون وتنشيط الأيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

آية عادل وزوجها

مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

كابل بـ15 جنيها يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

كابل بـ15 جنيهًا يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

ترشيحاتنا

الصيام

حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا

الصلاة

حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا

ورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة واستقبال رمضان

«فقه الصيام».. دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة قبل رمضان

بالصور

أحمر أم أخضر؟.. كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك شهية وطريقة تحضيره

أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره
أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره
أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره

6 فوائد صحية تغير نظرتك للشتاء.. الانتعاش العقلي والوضوح الذهني الأبرز

كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟

عواقب صحية غير متوقعة.. كيف تؤثر المكملات الغذائية على جسمك ؟

كيف تؤثر المكملات الغذائية على جسمك عند تناولها بدون استشارة طبية؟
كيف تؤثر المكملات الغذائية على جسمك عند تناولها بدون استشارة طبية؟
كيف تؤثر المكملات الغذائية على جسمك عند تناولها بدون استشارة طبية؟

أضرار كارثية.. احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول

احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية
احذر تناول هذا النوع من الفاكهة مع أدوية القلب والكوليسترول: أضرار كارثية

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد