أخبار الدقهلية| استمرار أسواق اليوم الواحد .. إصابة شخصين في حادث تصادم.. افتتاح عدة مساجد

شهدت محافظة الدقهلية عدة أحداث متتالية خلال الساعات الماضية وقام موقع" صدى البلد " بنشرها

محافظ الدقهليه استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة الجمعة والسبت، بالمنصورة أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس، كما يقام بمدن ومراكز الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة.

محافظ الدقهلية يتابع الحملات الرقابية على محلات الجزارة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

محافظ الدقهلية ..تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية، والعمل على بحث سبل دمج القطاع غير الرسمي، وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط التنمية، وأضاف أن هذه الخطة.

إصابة سيدة اثر تعرضها للسقوط من قطار بالمنصورة

تعرضت سيدة لبتر بالقدم إثر سقوطها من قطار المنصورة بالدقهلية وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من قطار المنصورة رصيف 2، وإصابتها إصابة بالغة.

إصابة اثنين اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلات النصر

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات أثناء سباق على طريق الجنينه ووقوع مصابين.

افتتاح عدد من المساجد باوقاف الدقهلية

افتتحت عدة مساجد بالدقهلية تابعة لمديرية الاوقاف و يرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد حسين مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالدقهلية.