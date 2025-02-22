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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أداء قياسي للسوق العقارية في مصر 2024.. نمو مستدام ومبيعات تاريخية

عقارات
عقارات
ولاء عبد الكريم

 سجلت السوق العقارية في مصر أداءً استثنائيًا خلال عام 2024 مع تحقيق أعلى قيمة مبيعات إجمالية بلغت 46.1 مليار جنيه  في إنجاز يعكس النمو المستمر للقطاع العقاري وقوة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتحقيق رؤى التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وفقا لتقرير اقتصادى حول السوق العقارى 

واكد التقرير  أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثقة العملاء في المشروعات المطروحة موضحًا أن الاستراتيجية الطموحة التي يتم اتباعها تركز على تعزيز محفظة الأراضي وتقديم منتجات عقارية مبتكرة تدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة

وأشار إلى أنه شهد العام الماضي بيع 4708 وحدة سكنية في مشروعات متعددة مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على المشروعات المطروحة وتنوع المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات السوق وتحقق قيمة مضافة للعملاء

ولفت الى ان الإطلاقات الجديدة خلال عام 2024 شملت مراحل جديدة في تاج سيتي وسراي وذا باترفلاي في مستقبل سيتي بالإضافة إلى طرح المشروع التجاري المتكامل تجد داخل تاج سيتي وإطلاق شهادة ضمان ثقة الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري مما عزز الثقة في جودة وتسليم المشروعات

وأوضح من حانب عبد الله سلام خبير العقارات ان التوسع في المشروعات العقارية والتعاون مع شركات التطوير الكبرى يعكس التوجه نحو تقديم حلول عمرانية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة

وذكر انه على صعيد الشراكات تم توقيع اتفاقيات استراتيجية مع عدة شركات  لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل وتطوير  مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.

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