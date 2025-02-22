قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الاعتماد على الساعات والهواتف فى تحديد موعد الصلاة والصيام؟
أحمد سليمان: أقسم بالله فيه لاعيبة من الأهلي عايزين يجوا الزمالك.. وسيد عبد الحفيظ يرد
هل يجوز الاستغفار بنية زيادة الرزق والفرج؟.. الإفتاء تجيب
سيناريو صعب على الزمالك.. سيد عبد الحفيظ يتوقع أحداث قمة الأهلي والزمالك
التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في القمة
اللحوم البلدي بـ 250 جنيه.. قائمة بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 6.. إليك رابط التقديم والشروط والمستندات
الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى اليوم بمعبد أبو سمبل فى أسوان
وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 22- 2 -2025
حماس: ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني
راتب يصل إلى 70 ألف ريال.. 51 فرصة عمل لأطباء وأخصائين وممرضات بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية

وزير السياحة والآثار مع محرر صدى البلد
وزير السياحة والآثار مع محرر صدى البلد
محمد الاسكندرانى

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إن مصر تقدر كل من يستثمر في قطاع السياحة وتشجع فكرة بناء الغرف الفندقية .

وأضاف وزير السياحة والآثار، في تصريح لـ"صدى البلد": “نريد ان نصل لفكرة تسويق المقصد السياحي داخل المقصد السياحي عبر تنوع المنتج”، لافتا إلى أن موارد وزارة السياحة والآثار تذهب الي تحفيز الطيران العارض وهو ما اعطي نتائج إيجابية بالاضافة لتنشيط وترويج السياحة .

وأشار إلى أنه يتم استعمال السوشيال ميديا لاستهداف جميع الأسواق المستهدفة لدينا، مؤكدا أننا نستخدم اسلوب مختلف في المعارض السياحية، ولكنني انتظر من القطاع الخاص المزيد في شأن التسويق.

وأفاد بأن خطة الوصول إلي ٣٠ مليون سائح، واقعية جدا ويتم قياسها وفقا لمعطيات وفرضيات تتعلق بالأوضاع الحالية، موضحا أن التنبوأت المستقبلية طويلة المدي يتم إعادة حسابها كل ٦ شهور .

وأضاف أن اي تحسن في المناخ العام يؤثر ايجابيا على السياحة، مؤكدا أن مصر وفقا لما اتبعته من سياسة وفقا لرؤية القيادة السياسية والحكومة، جعلتنا نصل الي نمو ٦% ، لافتا أن العمل السياحي " فاتح بيوت".

وأكد وزير السياحة أن مصر دولة أمنة مستقرة ولدينا مواقفنا التى لايستطيع أحد أن يزايد عليها.

وأشار الي ان مبادرة البنك المركزي بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتحفيز القطاع السياحي، صرفت منها حتى الآن قرابة ٢١ مليار لتطوير الفنادق، لتحقق استفادة للقطاع بإجمالي ١٧ ألف غرفة إضافية .

وقال وزير السياحة إننا ندرس إطلاق مبادرة من البنك المركزي تقدر بـ ١٠٠ مليار جنيه ، بشروط أخري أكثر مرونة ، أو إيجاد حوافز جديدة مثل ثمن الأرض أو حوافز أخري لمن ينهي إنشاء الغرف الفندقية سريعا.

مصر الغرف الفندقية وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2025.. سعر عيار 21 مفاجأة

سقوط امطار

من السبت.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل أصعب أسبوع في الشتاء

كامل العدد

فاجأ الممثلين .. محمد صلاح فى موقع تصوير مسلسل كامل العدد 3 l شاهد

حالة الطقس

تحت الصفر فى بعض المناطق.. تحذير عاجل من طقس الـ 5 أيام القادمة

التشهد الأخير

سر بعد التشهد الأخير قبل التسليم فى الصلاة يغير حياتك.. اغتنم الفرصة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

النوم قبل الفجر بنصف ساعة

هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا فانتبه

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

ترشيحاتنا

سلمى أبو ضيف

بعد معاناة سلمى أبو ضيف| كل ما تود معرفته عن الرضاعة الطبيعية

الرضاعة

فوائد وأضرار الرضاعة الصناعية.. هل هي بديل يكافئ الطبيعية؟

طريقة عمل صوص المسخن بالزبادي

طريقة عمل صوص المسخن بالزبادي بخطوات بسيطة

بالصور

بسعر لُقطة.. كيا سبورتاج فابريكا بالكامل للبيع

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

بأقل من 740 ألف جنيه .. اركب سيارة BMW كسر زيرو

BMW
BMW
BMW

ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

إيمان العاصي تستعرض أناقتها بملابس كاجوال | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

محمد ثروت

مش شنطة رمضان .. محمد ثروت: بعرف أغير بامبرز وألف محشي في ورق بفرة

وفاة ايه عادل

آية عادل.. قصة مصرية بالأردن سقطت من شرفة منزلها وزوجها متهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد