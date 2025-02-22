إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات ، صباح اليوم السبت، بطريق قرية موشا مركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الفرعي بقرية موشا واسفر عن إصابة 5 أشخاص .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارات أرقام ملاكى رقم ٤٧٨٥ ي ق ر و ربع نقل ٧٥٨٤ ى ا ن ، و ربع نقل ٢١٩٤ ى ا ن ، قلاب ٣٥٢٩ ى ه ع.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.