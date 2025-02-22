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موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 6.. إليك رابط التقديم والشروط والمستندات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 6.. إليك رابط التقديم والشروط والمستندات

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025
ياسمين القصاص

 يتساءل العديد من المواطنين عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح مرحلة جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 6" بمحافظة بورسعيد، وتهدف المبادرة إلى توفير شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

  • يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي يوم الخميس 27 فبراير 2025.
  • يستمر الحجز حتى 27 مارس 2025.
  • الحجز متاح فقط لمستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013.
  • المكان: حي الجنوب بالرسوة، منطقة محمد مهران، محافظة بورسعيد.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

وللتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

  • أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 في محافظة بورسعيد.
  • شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المحافظة بسعر 355 جنيهًا غير قابلة للاسترداد.
  • سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.
  • تقديم المستندات الأساسية مثل:                                                                            - صورة بطاقة الرقم القومي السارية.                                                  - شهادة الميلاد.                                                                                - قسيمة الزواج (للمتزوجين) أو شهادة الطلاق (للمطلقين).                     - أي مستندات إضافية يحددها صندوق الإسكان.

طريقة التقديم لحجز شقق الإسكان 2025

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.
  2. إدخال البيانات المطلوبة ورفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
  3. اختيار الوحدة السكنية والدور المطلوب.
  4. الضغط على "أرغب في التقديم" لاستكمال البيانات.

أماكن شراء كراسة الشروط 

  • متاحة في مكاتب البريد المميكنة بمحافظة بورسعيد.
  • سعر الكراسة 355 جنيها غير قابلة للاسترداد.

تفاصيل الحجز

  • سداد مقدم جدية الحجز: 50.000 جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
  • سعر الوحدة السكنية: حوالي 750.000 جنيه، قابل للزيادة بنسبة 10%.
  • مساحة الوحدة: حوالي 75 مترا مربعا.
  • نظام التمويل العقاري: بفائدة سنوية 8%.
  • مقدم الوحدة: يبدأ من 25% من قيمة الوحدة.
  • فترة السداد: تصل إلى 20 عاما.

الحد الأقصى لدخل المتقدمين

  • للفرد: 12.000 جنيه شهريا (144.000 جنيه سنويا).
  • للاستفادة كأسرة: 15.000 جنيه شهريا (180.000 جنيه سنويا).

أولويات الحجز

في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة، تكون الأولوية على النحو التالي:

  1. المتزوج ويعول.
  2. الأرمل/الأرملة ويعول.
  3. المطلق/المطلقة ويعول.
  4. المتزوج ولا يعول.
  5. الأعزب (بما في ذلك المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

رابط التقديم والحجز

  • ويتم رفع الأوراق على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط المخصص لاستقبال طلبات المتقدمين من هنا
  • رفع الأوراق والمستندات على الموقع لاستقبال طلبات المتقدمين.
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