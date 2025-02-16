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بمقدم 50 ألف جنيه.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وأماكنها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمقدم 50 ألف جنيه.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وأماكنها

بمقدم 50 ألف جنيه.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 وأماكنها
بمقدم 50 ألف جنيه.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 وأماكنها
ولاء خنيزي

في إطار المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين 6)، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 رسميًا.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

من المقرر أن يفتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 بدءً من يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 حتى يوم الخميس 27 مارس 2025. 

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

خصصت شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 لمحدودي الدخل من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 وذلك في محافظة بورسعيد وتحديدًا في منطقتي (الرسوة منطقة محمد مهران – حي الجنوب) على أن يتم سداد قيمتها بنظام التمويل العقاري.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 وطريقة سدادها على النحو التالي:

  • مقدم جدية الحجز: 50 ألف جنيه مصري + المصروفات الإدارية.
  • مقدم الوحدة: يبدأ مقدم الوحدة السكنية من 25% من قيمتها وسداد المتبقي على مدة تصل إلى 20 عام.
  • القيمة الإجمالية للوحدة السكنية: 750 ألف جنيه مصري قابل للزيادة بنسبة 10%.
  • مساحة الوحدة السكنية 75 متر.
  • يتم سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 بنظام التمويل العقاري بفائدة 8%.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

  • أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطن 12 ألف جنيه بالشهر أو 144 ألف جنيه سنويًا.
  • أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 15 ألف جنيه بالشهر و 180 ألف جنيه في السنة.
  • أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة ميلاد.
  • قسيمة الزواج للمتزوجينز
  • شهادة الطلاق للمطلقين.
  • المستندات المختلفة التي تحددها كراسة الشروط.

الفئات التي تستحق أولوية حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الشقق السكنية المتاحة، سيتم وضع أولوية للحجز للفئات التالية:

  • الأرمل\ الأرملة ويعول.
  • المتزوج ويعول.
  • المطلق\ المطلقة ويعول.
  • المتزوج ولا يعول.
  • الأعزب (بما في ذلك المطلق والأرمل الذي لا يعول).
  • الأسر ذات العدد الأقل وفي حالة تساوي العدد يتم منح الأولوية للأسر ذات الأفراد الأكبر سنًا.
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