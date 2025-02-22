أسماء ضحايا حادث حريق غلاية غزل المحلة ونقلهم للمستشفي العام

كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل عن أسماء الحالات الخطرة والمصابة في حادث حريق غلاية شركة غزل المحلة عقب نقلهم للعلاج بقسم الحروق بمستشفي المحلة العام.

وافادت المصادر بأن المصابين هم كل من محمد عمر السيد ٥٠% ومحمد محمد عطوه الشحات ٧٠% ومحمد البسطويسي كساب ٥٠%.

كانت مصانع مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة في محافظة الغربية شهدت صباح اليوم واقعة إصابة 5 عمال بحروق من الدرجة الأولي والثانية جراء حريق غلاية بخار بشكل مفاجىء وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة 5 عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق ضغط بخاري بشكل مفاجئ.

وافادت مصادر داخل شركة غزل المحلة بأنه تم نقل جميع المصابين والضحايا إلي قسم علاج الحروق بطوارىء مستشفي المحلة العام .

وانتقلت كافة القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.