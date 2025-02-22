مصرع شخص صدمته سيارة بطريق أبو سمران بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثر بإصابته ، إثر إصطدام سيارة به بطريق أبو سمران دائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس ، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال "أحمد ع ت" 28 سنة عامل بشركة بالعاشر من رمضان مقيم مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثر بإصابته إثر إصطدام سيارة به بطريق ابو سمران دائرة مركز بلبيس ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.