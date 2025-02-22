توافد وإقبال كبير للمواطنين على معارض أهلا رمضان لشراء احتياجاتهم بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اقبال وتوافد المواطنين علي معرض اهلا رمضان بشارع ترعه الزمر بحي العمرانية والذي تم افتتاحه منذ أيام بتشريف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مناسبة.



وأشار المحافظ إلى أن معرض اهلا رمضان بحى العمرانية والذى يضم حوالي ١٠٠ باكية سلعية بمشاركة ٦٠ عارض يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة لافتاً إلى ان المعرض يعد واحداً من ضمن ٢٨ معرضاً تم افتتاحهم لتغطية كافة قطاعات المحافظة.



كما تابع المحافظ توافد المواطنين علي معارض اهلا رمضان بكافه قطاعات المحافظة مشدداً على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى .



وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للمرور علي معارض أهلا رمضان للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض .