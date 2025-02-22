مدفيديف: أوكرانيا يجب أن تنحني عند أقدام الولايات المتحدة وتستعد للاستسلام

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، يوم السبت إن أوكرانيا يجب أن "تنحني عند أقدام" الولايات المتحدة وتعلن الانتخابات وتستعد للاستسلام.



وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لا يكنّون الاحترام لقيادة أوكرانيا التي تتعامل معهم بوقاحة علنية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.



وأشار مدفيديف إلى أنه يجب تقييم إدارة ترامب فقط بناءً على أفعالها الحقيقية وسنرى كيف ستكون.



يأتي ذلك وسط تطورات متلاحقة بشأن الحرب الأوكرانية، حيث يبذل ترامب جهودا لوقفها، وأجرى مباحثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وغي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أمس الجمعة إنه يعتقد أن الرئيس الأوكراني سيوقع اتفاقا بشأن المواد الخام والمعادن النادرة مع الولايات المتحدة.

وتابع والتز خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، الذي انعقد خارج واشنطن يوم الجمعة، قائلا "انظروا، المحصلة النهائية هي أن الرئيس زيلينسكي سيوقع على هذا الاتفاق".

وأضاف: "ستشهدون ذلك في وقت قريب للغاية، وهذا أمر جيد بالنسبة لأوكرانيا".