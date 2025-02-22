بدون مكياج.. شاهد أحد ظهور لـ ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين الرئيس، صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري” من أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين، بإطلالة طبيعية غير متكلفة بدون مكياج وتركت شعرها منسدلا على طبيعته.

مسلسل “منتهي الصلاحية”

طرحت قناة mbc مصر، البوستر الرسمي لمسلسل “منتهي الصلاحية” بطولة الفنان محمد فراج وياسمين رئيس، والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

وشاركت “mbc مصر” البوستر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” وكتبت :"مسلسل منتهي الصلاحية حصريا على MBCMASR في رمضان، رمضان يجمعنا".

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.



