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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هشام السيد.. لماذا قررت القسام تسليمه دون مراسم في مدينة غزة؟

هشام السيد
هشام السيد
محمد على

قررت كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم في مدينة غزة شمال القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك بقرار من الحركة احترامًا لفلسطينيي الداخل الذين يعرفون بـ«فلسطينيي 48».

وأوضحت المصادر، أن كتائب القسام قررت تسليم هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل، مؤكدة على أن حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد بعد 10 سنوات لأنه فلسطيني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قد  تسلم 3 رهائن من الصليب الأحمر بعدما سلمتهم كتائب القسام في اطار صفقة تبادل الأسرى.

حماس العسكري القسام مراسم هشام السيد شمال القطاع كتائب عزالدين

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