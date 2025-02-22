فوز شادي خليفة ومحمد المرغني في انتخابات نادي قضاة مصر

ينشر موقع صدى البلد بالصور نتيجة انتخابات نادي قضاة مصر، والتي فاز فيها المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئاسة النادي بالتزكية.

وكشف شوكت أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المقيدين في الكشوف بلغ 15,713، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 2,007 أصوات، وبلغت الأصوات الصحيحة 1,943 صوتًا، والأصوات الباطلة 64 صوتًا.

كما فاز على مقعد المستشارين بالتصويت كل من المستشار شادي خليفة "مستشار" بـ 1,055 صوتًا، والمستشار محمود محمد مرغني "نائب نقض" بـ 904 أصوات.

وعن مقاعد الرؤساء بالمحاكم والقضاة، فاز كل من المستشار محمد صلاح "قاضٍ" بـ 677 صوتًا، والمستشار محمد فاروق "رئيس محكمة" بـ 892 صوتًا، وعن مقاعد النيابة العامة فاز كل من المستشار رامي حسن "رئيس نيابة" بـ 983 صوتًا، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع "رئيس نيابة" بـ 953 صوتًا.

وشهدت الانتخابات حضورًا مكثفًا من شباب القضاة، وجرى التصويت في الانتخابات من خلال 15 لجنة انتخابية.

تنافس في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة 29 مرشحًا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

وبالتزامن مع العملية الانتخابية، عقد نادي القضاة الجمعية العمومية العادية، وعُرضت خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شؤون القضاة.