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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. أبطال وصناع المسلسل الإذاعي «سندريلا كيوت» رمضان 2025

بالصور... ابطال و صناع المسلسل الإذاعي سيندريلا كيوت رمضان 2025
بالصور... ابطال و صناع المسلسل الإذاعي سيندريلا كيوت رمضان 2025
أوركيد سامي

يستمر فريق عمل المسلسل الإذاعي " سندريلا كيوت" في تسجيل الحلقات، حيث من المقرر عرضه في رمضان 2025.

مسلسل “سندريلا كيوت” بطولة حورية فرغلي، وعمر خورشيد، وداليا ماهر، ووائل فهمي، وهالة العطار، ونوراي ساعاتي، ونايف فهد، وبسنت سامي، وحسام حسني، وعادل سمير توفيق، وطارق دياب، وهبة أبو يوسف، وفارس السمان، وألكساندرا، ومي أمير، ونوران طارق، وميرفت إبراهيم، وبريهان دراز، وسارة مرزوق، وحبيبة أيمن، والأطفال ياسمين عمرو، وجودي هاني، وحمدي أيمن، إخراج عمرو  عبده دياب، إشراف عام أبنوب نوح.

و تجسد فيه حورية فرغلي دور صحفية، وتقوم بتجسيد شخصية مفاجأة للجمهور.

يعتبر هذا العمل أول مشاركة بينها وبين الفنان عمر خورشيد.

وقد عبرت حورية فرغلي عن سعادتها بالمشاركة في ذلك العمل الإذاعي مع هؤلاء الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي فيلم “المدرسة”، والذي يعتبر فيلم أكشن رعب وإثارة، ويشاركها البطولة كل من طارق النهري، وإيساف، وميدو فايد.

اخبار الفن نجوم الفن النجمة حورية فرغلي مسلسل سندريلا كيوت

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