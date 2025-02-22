تكليفات حكومية لتمكين الشباب ورواد الأعمال.. نواب: خطة تستهدف زيادة التمويل

جهاز تنمية المشروعات:هناك حرصا من جانب الجهاز للعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة

نائبة:تكليفات الحكومة بدعم ريادة الأعمال، تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة

برلماني: الدولة تلعب دورًا محوريا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب



كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن جهود الجهاز في دعم مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضمن تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال بما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع المؤسسات التنموية.



في هذا الصدد ،أشاد عدد من نواب البرلمان بتكليفات الحكومة في دعم ريادة الأعمال، مؤكدين أنها خطوة جادة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق التنمية المستدامة .



بداية،أشادت النائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بتكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال ،موضحة أن هذه الخطوة ستسهم في خلق فرص عمل حقيقة و لائقة للشباب من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي وزيادة فرص العمل.



و أكدت « نبيه » خلال تصريح « لصدى البلد» على ضرورة دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى دعم ريادة الأعمال، موضحة أن دعم وتمكين الشباب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وإيجاد البيئة الداعمة لهم للاندماج في المجتمع هو أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب،تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال،مؤكدا أن الدولة تلعب دورًا محوريا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توجيه المزيد من التمويل للمشروعات الشبابية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

و أوضح « الشوربجي» في تصريح خاص « لصدى البلد» أن تكليفات الحكومة بدعم ريادة الأعمال، تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي يوفر للشباب بيئة مناسبة للنمو والتطوير.