أخبار الفن.. قصة هروب حمادة هلال ووالده من الشرطة.. عمر الشناوي عاطل بالوراثة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية.

هرب من الشرطة وتزوج مبكرا .. تصريحات نارية من حمادة هلال

تحدث الفنان حمادة هلال، عن مسلسل "المداح" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار أربعة أجزاء متتالية تم عرضها خلال السنوات الماضية، والمنتظر عرض موسمه الخامس في ماراثون دراما رمضان 2025.

رمضان 2025.. الإثارة والغموض تسيطر على بوسترات بطال مسلسل أهل الخطايا

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، عن البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وظهر البوسترات ملطخة بالدماء وعليها العديد من العلامات والرموز الغريبة التي تضفى الغموض والإثارة والتشويق، مما يخلق العديد من التساؤلات حول الشخصيات بالمسلسل، وما المصير الذي ينتظرها، ولماذا ظهرت البوستر بهذا الشكل وما حكاية التي تكمن وراء كل بوستر من هذه الشخصيات، والعديد من التساؤلات، التي تخلق حالة من الشغف لدى المشاهدين، وتزيد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل القصة.

عمر الشناوي: عاطل بالوراثة قادنى لـ"صفحة بيضا".. والشخصية لا تشبهنى |حوار

نجح الفنان عمر الشناوي في لفت الأنظار إليه من خلال أدواره في فيلم “لأول مرة” مع تارا عماد، ومسلسل “صفحة بيضا” مع الفنانة حنان مطاوع، حيث ظهر هذه المرة بشكل جديد ومختلف ليؤكد على اختياراته البعيدة تماما عن شخصيته، وهو ما يحرص على تحقيقه فى الفترة الحالية، لتكون فلسفته التى يسير عليها خلال المرحلة المقبلة.

مي سليم: أقدم شخصية حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة| خاص

كشفت الفنانة مي سليم عن الاختلاف الذى وجدته فى مسلسلها الجديد “روج أسود" الذى تشارك فى بطولته مع مجموعة من البطلات منهم رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي.

وقالت مي سليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "الاختلاف فى هذا العمل أنه مأخوذ عن قصص حقيقية من واقع قضايا الأسرة والتى تم تناولها فى محاكم الأسرة.

إيرادات الأفلام.. محمد سعد يتفوق على الجميع وأحمد مالك يلاحقه

يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي، عدد من الأعمال السينمائية، هي: الدشاش، والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما .