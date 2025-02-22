عارف وراضي .. أول تعليق من إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

علق الإعلامي ابراهيم فايق علي قرار تغريمة مليون جنيه بسبب نشر محادثات غرفة الفار .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "عارف.. أنا راضي انه يتم تغريمي بمليار جنيه عن الإذاعة بدون اذن الهيئات الرياضية المختصة.. ولا يتم تغريمي مليما واحدا عن ادعاء كاذب بان الفيديو كان مفبرك ومزور مثلما قالوا وادعوا .. الحمدلله مش بتوع فبركة ولا تزوير.. ومصداقيتي عندي اهم من أي شيء بفضل الله مش بقول الحاجة وأنساها.

‏وتابع : " هذا حكم أول درجة وسيقوم المستشار اشرف عبد العزيز بالاستئناف على الحكم.

‏واضاف : " ولدي بلاغات في النيابة العامة الآن ضد الحكم محمد عادل بتهمة بلاغه الكاذب ضدي بعد ثبوت صحة الفيديو باعترافه وبحكم المحكمة وبتهمة التشهير والتراجع عن الأقوال بالإضافة لبلاغ آخر بتهمة ازدراء الأديان بعد اطلاعي على فيديو الفارّ بالكامل.

‏اختتم : " مرفق الاتهام بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية .. فهو كما قولت واكدت ليس حقا للحكم فهي ليست محادثة شخصية