وليد جاب الله: الحماية الاجتماعية تعتمد على موارد حقيقية دون التسبب في التضخم

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب الدراسات الدقيقة التي تجريها الحكومة حاليًا لتوفير الموارد اللازمة لحزم الحماية الاجتماعية، تمثل خطوة بالغة الأهمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الحماية الاجتماعية تعتمد على موارد حقيقية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

إعداد الحزمة

كما أوضح أن إعداد الحزمة بعناية يعكس توجه الدولة نحو توفير السلع بأسعار مناسبة، وهو أحد الجوانب الأساسية للحماية الاجتماعية.

وتابع “جاب الله” قائلًا: «تتضمن عناصر الحماية الاجتماعية مجموعة متنوعة من التدابير التي تستهدف الفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة، وأعتقد أن الحزمة المرتقبة سيكون لها تأثير إيجابي في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الحياتية».