جنوب سيناء في 24 ساعة.. مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل.. وافتتاح معرض "اهلا رمضان" بابوزنيمة

شهدت محافظة جنوب سيناء عدد من الفعاليات والاحداث خلال ٢٤ ساعة الماضية اهمها وقوع حادث انقلاب اليم علي طريق " أبورديس - شرم الشيخ " وافتتاح معرض اهلا رمضان بابو زنيمة بتخفيضات تصل إلي 30٪ علاوة علي افتتاح 4 شوادر

واليكم تفاصيل الاخبار

مصرع شخصان اثر انقلاب سيارة بطريق أبورديس - شرم الشيخ '

لقى شخصان مصرعهما نتيجة اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "ابورديس ـ شرم الشيخ "

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بلاغا بانقلاب السيارة رقم 3456 طـ ـ ج -م" بطريق طور سيناء شرم الشيخ مما ادى الى وفاة قائد السيارة ومن معه .

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بجنوب سيناء إلى مكان الحادث وتبين مصرع محمد السيد ابراهيم منصور 53 سنه مقيم طور سيناء ، ويعمل مندوب لشركة الظافر بطور سيناء ، و مصرع هانى عبد الرحمن محمد

51 سنه ويعمل في هيئة التأمينات بشرم الشيخ ومقيم حى النور شرم الشيخ .

جرى نقل المتوفين إلى مشرحة مجمع الفيروز الطبى تحت تصرف جهات التحقيق .

وجرى تحرير محضر بالواقعة و جهات التحقيق الاولى التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث

افتتاح معرض " اهلا رمضان " وأربعة شوادر بمدينة ابو زنيمة

شهدت مدينة أبو زنيمة اليوم افتتاح معرض " اهلا رمضان " وأربعة شوادر اخري بتخفيضات 30٪

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة الجهد من كافة الجهات المعنية بتخفيف الاعباء عن المواطنين وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ،

وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" الخامس بجنوب سيناء مساء اليوم والذي أقيم بمدينة ابوزنيمه بتخفيضات مبدئية من 20% حتى 30 %، بحضور اللواء رئيس مدينة دهب نيابة عن المحافظ وبمشاركة وكيل وزارة التموين

و طبقا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يتم التعاون بين المحافظه ومديرية التموين،و الغرفه التجاريه لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع. ونظرا لتباعد التجمعات السكانيه بمدينة ابوزنيمه تم افتتاح معرض واربع شوادر لخدمة اهل المدينه

و يتضمن المعرض كافة احتياجات رمضان " ياميش" من "بلح، والخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، والمنظفات، و يتوالى إفتتاح المعارض بكافة مدن المحافظة خلال هذا الأسبوع