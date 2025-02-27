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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأغنية الدعائية لمسلسل الأميرة ظل حيطة تحقق مليون ونصف مشاهدة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
فن وثقافة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

ويعرض مسلسل "الأميرة ظل حيطه" بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، على قناة أبو ظبي ومنصة adtv، في النصف الأول من شهر رمضان، وعلي قناة ON في النصف الثاني من الشهر المبارك.

مسلسل  "الأميرة ظل حيطه" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية  للزوجة بطرق مختلفة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ياسمين صبري مسلسلات رمضان الأميرة

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