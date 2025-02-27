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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يكرم منتخب كرة القدم للجنة الرياضية للعاملين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قام الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اليوم بتكريم منتخب كرة القدم باللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة لحصوله على المركز الأول في دوري المصالح والهيئات الحكومية الذي نظمه الإتحاد الرياضي الفرعي للعاملين بالحكومة بالوادي الجديد بالصالة المغطاه بمدينة الخارجة خلال شهر ديسمبر 2024. 

منتخب الجامعة هو من سيمثل محافظة الوادي الجديد في التصفيات النهائية.


وقال أنور عباس رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة ان منتخب الجامعة هو من سيمثل محافظة الوادي الجديد في التصفيات النهائية علي مستوى الجمهورية والذى سيتم إقامتها بمدينة رأس البر خلال شهر أبريل 2025  ،وكذلك حصوله على المركز الأول في دوري المصالح والهيئات الحكومية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة خلال شهر فبراير 2025 بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة ،وحصول اللاعب/علاء مغربي على كأس هداف البطولة واللاعبين /أحمدفاروق ومحمدصلاح(وشهرته صلوح)على كأس أفضل حارس مرمي مناصفة.
وأضاف عباس أن رئيس الجامعة وافق على اعتماد مكافأة مالية للمنتخب تشجيعٱ له علي الفوز بالبطولتين وتحفيزٱ له على مواصلة النجاح والتفوق في المستقبل.
هذا وقد قدم أعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالجامعة بتقديم الشكر للأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة على دعمه اللامحدود للجنة الرياضية وكافة الأنشطة بالجامعة والشكر موصول إلي جميع اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة لما بذلوه من جهد خلال مشوارهم والذى تم تتويجه بالفوز بالبطولتين متمنيا لهم  المزيد من النجاح والتوفيق للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.

تكريم جامعة الوادي الجديد الوادى الجدبد

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