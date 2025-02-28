قرار من النيابة بشأن واقعة العثور على سيدة مقيدة داخل منزلها بالظاهر

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على سيدة مقيدة داخل منزلها بالظاهر.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضاً وبها إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها") ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة) .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية .. حيث قام بالإختباء داخل العقار محل سكن المجنى عليها ولدى دخولها للشقة سكنها قام بالدلوف خلفها والتعدى عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها ، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").



