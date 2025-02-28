وداعا مندوبي الليموزين في مطار القاهرة .. احجز عربيتك أونلاين من صالة الوصول

وفرت شركة ميناء القاهرة الجوى، داخل صالات مطار القاهرة الجوي خدمة جديدة للمسافرين، وهي حجز عربات الليموزين من خلال تطبيق أبلكشين تم تفعيله على لوحه جهاز إلكتروني متوفرة بجميع صالات الوصول بالمطار.

يأتي ذلك في ضوء حرص مطار القاهرة على توفير كافة الخدمات للركاب بمطار القاهرة الدولي، باستحداث خدمة جديدة، وتقليل أيضا التعامل المباشر بين الراكب القادم من الخارج وممثلي شركات الليموزين بما يحسن شكل الأدار داخل منظومة مطار القاهرة الدولي.

بحسب شركة ميناء القاهرة الجوي، فإن هذه الخدمة تم توفير لها عدد 18 جهازاً موزعين علي مبانى الركاب الثلاثة بمطار القاهرة وتم تفعيلها وتشغيلها تجريبيا فى الاول من ديسمبر 2024 مع توفير عدد من الاجهزة الاحتياطية لظروف الصيانة والطوارئ.

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه في إطار الحرص علي توفير كافة الخدمات للركاب بمطار القاهرة الدولي قامت شركة ميناء القاهرة الجوي باستحداث خدمة جديدة إعتباراً من أول ديسمبر 2024 خاصة بتعامل الركاب القادمين من الخارج علي متن رحلات شركات الطيران المختلفة الجنسيات بشركات الليموزين والحد من التعامل المباشر بين الراكب وممثلى شركات الليموزين داخل صالات الوصول حيث تتيح المنظومة للراكب اختيار شركة السياحة التي يتعامل معها ونوع السيارة التي تقله من المطار إلي مقر إقامته من خلال اكشاك حجز الكترونية داخل صالات الوصول ومن خلال تطبيق على الموبايل .

