ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

أدلى 3 عاطلين باعترافات أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر.

واعترف المتهمون بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، لافتين إلى أنهم يتتبعوا الضحايا ويسرقون هواتفهم خلال تحدثهم فى الهواتف الخاصة، ويفروا هاربين، ويبعوا متحصلات السرقة لعمليهم سئ النية.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر.