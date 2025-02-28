قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
غدا السبت.. تلقي طلبات المستثمرين إلكترونيا على2172 قطعة أرض صناعية
قبل رمضان بساعات.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بـ سوق العبور
فتح باب التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
معبر رفح يستقبل 14 مريضا ومصابا فلسطينيا و18 من مرافقيهم
100 رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان .. اللهم اجعلنا من العتقاء
فتح: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين بحزم وحسم
بالحجج والأعذار.. طارق يحيى ينتقد فرحة الزمالك بالتعادل مع الأهلي
مواعيد العمل الجديدة خلال رمضان في هيئة التامين الصحي الشامل
مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار مسجد بـ باكستان
6 قتلى عدة في انفجار بمسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان
زينة وبهجة .. طقوس رمضانية في مصر غير موجود في أي دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غدا السبت.. تلقي طلبات المستثمرين إلكترونيا على2172 قطعة أرض صناعية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة عن مد فترة التقديم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها ٢١٧٢ قطعة ارض والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى يوم 10 مارس (بدلا من يوم 7 مارس كما كان مقررا) ، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين ومراعاة ً لمزامنة الطرح مع أولى ايام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك ، ما يتيح فرصة اكبر و مزيدا من الوقت امام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة .

كانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن بدء طرح ١٣,٣ مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 1 مارس القادم بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بنظامي التملك او حق الانتفاع وبتيسيرات مالية ومستندية واجرائية كبيرة للمستثمرين الجادين ، بعدد ٢٢ محافظة وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية ، وبمساحات متنوعة مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي. 

ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ) 

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي) 

6. ادخال معلومات الاتصال 

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)   

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة) 

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة) 

10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

وسيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص ،وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم (1-10 مارس) ، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

المستثمرين وزارة الصناعة طرح الأراضي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل

الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: سماعات الأذن تهدد مليار شاب بمرض خطير

البنك المركزي

بيان عاجل من اتحاد بنوك مصر بشأن منصة GRA

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر أوسط جرام ذهب اليوم 28-2-2025

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة فخري الجندي

خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان.. أسامة فخري: الوجود يتشوق إلى ليالي شهر رمضان .. ولا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن والمحافظة عليه

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية.. نواب: يساعد على نهضة التعليم.. ويجب توحيد المنظومة

الرئيس السيسي

المرتبات والمعاشات ومساعدات 1500 جنيه.. الحكومة تُفرح المصريين قبل رمضان بـ 5 زيادات

بالصور

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة فورد موستانج بشكل عاجل

فورد موستانج
فورد موستانج
فورد موستانج

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفستان لافت| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد