فتح باب التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" فى الفترة من غد السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025.

ويمكن التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" عبر الرابط التالي:

https://www.ips-schools.com/

جدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني – البكالوريا الدولية) ، والمدارس الرسمية الدولية IPS وصل عددها لـ 35 مدرسة

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة"، ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد . وتمت في بداية الزيارة إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح.

وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من/ محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة ٥٨٠٠ م٢، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن المدرسة تشمل دورا أرضيا و٤ أدوار متكررة وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م٢، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.

فيما أشار محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من عدد ٢٨ فصلا لجميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.

وأضاف أن المدرسة تضم 25 معلما واداريا وعاملا، ويصل اجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبا حاليا.

وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ ٧٠٠ طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين ١١ لـ ٢٠ طالبا، لافتا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.