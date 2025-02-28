شبانة يشيد بقرار جديد لـ مارسيل كولر والجهاز الفني للأهلي.. تعرف عليه

أشاد الإعلامي محمد شبانة بقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بقيد كريم فؤاد في قائمة الفريق الأفريقية.

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كريم فؤاد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في وقت صعب و ابتعد عن الملاعب ولكنه يقترب من العودة للمران الجماعي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة، أن كريم فؤاد لاعب مميز وموهوب وقادر على اللعب في عدة مراكز مختلفة مشددا على أنه وقت إصابة معلول كان فؤاد هو المسؤول عن مركز الظهير الأيسر للفريق، متابعا أن عودته ستمثل إضافة كبرى للفريق.