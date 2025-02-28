الدفنة ليلا.. مقابر العامود في انتظار جثمان آية عادل

أحدثت وفاة المصرية “آية عادل” في العاصمة الأردنية عمان جدلاً واسعًا، خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي تمام الساعة الواحدة و59 ثانية عصر يوم الجمعة الموافق 14 فبراير تم العثور على جثة لسيدة ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، كان الجميع يتحدث عنها وهي “آية عادل”.

وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكداً أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها من دون تدخل من الزوج.

في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان آية عادل ضحية حادث السقوط من شرفة منزلها فى الأردن، حيث كان في استقبال الجثمان في المطار أسرة الضحية.

بحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن سلطات مطار القاهرة أنهت إجراءات وصول جثمان آية عادل ضحية حادثة الأردن الشهيرة، من خلال قرية البضائع فور وصوله قادمًا من الأردن، وكان في الاستقبال أسرة الضحية، حيث تسلموا الجثمان استعدادا ليواري الثرى في مثواه الأخير بمسقط رأسها.

وتنتظر أسرة الضحية “آية عادل” جثمانها لدفنها بمقابر العامود، غربي الإسكندرية.