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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

ثبوت رؤية الهلال في السعودية
ثبوت رؤية الهلال في السعودية
القسم الخارجي

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات وقطر رسميًا أن يوم السبت سيكون غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تأكيد ثبوت رؤية الهلال مساء الجمعة. وجاء هذا الإعلان عقب تحري الأهلة وفق المعايير الشرعية المتبعة، حيث اعتمدت الجهات المختصة في هذه الدول على شهادات المراصد الفلكية واللجان الشرعية لضمان دقة الرؤية.  

وفي السعودية، تمكنت المراصد الفلكية من رصد الهلال بوضوح مع غروب شمس يوم الجمعة، حيث وثّقت عدسات وسائل الإعلام اللحظة وسط تغطية إعلامية موسعة. وساهمت الظروف الجوية الصافية في تسهيل عملية الرصد، مما عزز دقة النتائج التي أكدت دخول الشهر الفضيل، ليستعد المسلمون في هذه الدول لاستقبال رمضان بروحانية وتضرع، في أجواء من البهجة والترقب.

وقد تزامن إعلان بدء شهر رمضان مع استعدادات مكثفة في مختلف الدول الإسلامية، حيث شهدت الأسواق والمساجد حركة نشطة مع تزايد إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الرمضانية، استعدادًا لأيام الصيام والعبادة. كما كثفت الجهات الرسمية جهودها لضمان توفير الإمدادات الغذائية وتنظيم الفعاليات الدينية، مع التركيز على البرامج الخيرية لمساعدة الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.  

وعلى الصعيد الفلكي، أكد خبراء الفلك أن رؤية هلال رمضان هذا العام جاءت متوافقة مع التوقعات الحسابية الدقيقة، مما يعكس تطور تقنيات الرصد الفلكي ودقتها في تحديد بدايات الأشهر القمرية. وأشار الفلكيون إلى أن هذه التقنيات الحديثة أصبحت عاملاً مساعدًا في دعم القرارات الشرعية المتعلقة بثبوت رؤية الهلال، مما يعزز من دقة الإعلانات الرسمية بشأن دخول شهر رمضان في الدول الإسلامية.

السعودية هلال رمضان المراصد الفلكية اول رمضان

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