عادات خاطئة تضر بصحتك في رمضان

تتغير عادات الأشخاص بحلول شهر رمضان المبارك فإن الجميع يسعى إلى التقرب إلى الله بالصوم و الصلاة و محاولة الإصلاح من سلوكهم في جميع نواحي حياتهم خلال ذلك الشهر .

و في التقرير التالي سنوضح أبرز العادات التي يقومك بها البعض أثناء شهر رمضان تؤثر بالسلب عليهم :

التدخين :

بعض المدخنين خلال الصيام يمتنعون عن شرب السجائر خلال النهار، و لكن بعد تناول وجبة الإفطار قد لا يتناولون طعاما و يكتفون بشرب كميات كبيرة من السجائر لتعويض إحساس فقدانهم للنيكوتين طوال اليوم، و لكن تلك العادة خاطئة للغاية و قد تؤثر على الرئة و تتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي و في بعض الحالات من المدخنين الشرهين قد يصل الأمر إلى سرطان الرئة .

تناول الكثير من الطعام:

في هذا الشهر المبارك تقوم بعض العائلات المصرية بتنويع السفرة خلال الثلاثين يوما في رمضان و هذا يدفع بعض الأشخاص لتناول كميات كبيرة من الطعام نظرا لوجود كميات كبيرة بشكل يومي و تلك العادة خاطئة للغاية و تتسبب في الشعور بالثقل و التخمة بعد الانتهاء من تناول الطعام و قد ترفع نسبة الكوليسترول فجأة مما يضر بصحة القلب.

الوجبات السريعة :

كثير منا تدفعه ظروفه لتناول وجبة الإفطار أو السحور في الشارع بسبب ظروف العمل او غيره، و لكن يجب التقليل بقدر الامكان من تناول الوجبات السريعة و ذلك لأن المكونات قد تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بسبب الأطعمة و النكهات التي تضيفها المطاعم .

قلة النوم:

تتغير مواعيد النوم و الاستيقاظ خلال شهر رمضان و ذلك نظرا لأن الذهاب للعمل في الصباح الباكر و السحور يكون فجرا، فالنوم يكون متقطعا أو قليلا و البعض لا يمكنه النوم فور السحور فينتهي به الحال بمواصلة اليوم التالي بدون نوم مما قد يضر بجهازه العصبي، فيجب تنظيم الوجبات بحيث تكون وجبة السحور خفيفة و مشبعة مما يساهم الحصول على قدر كاف من الراحة و النوم .