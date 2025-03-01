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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادات خاطئة تضر بصحتك في رمضان

التدخين
التدخين
مريم صليب

تتغير عادات الأشخاص بحلول شهر رمضان المبارك فإن الجميع يسعى إلى التقرب إلى الله بالصوم و الصلاة و محاولة الإصلاح من سلوكهم في جميع نواحي حياتهم خلال ذلك الشهر . 

و في التقرير التالي سنوضح أبرز العادات التي يقومك بها البعض أثناء شهر رمضان تؤثر بالسلب عليهم : 

التدخين :

بعض المدخنين خلال الصيام يمتنعون عن شرب السجائر خلال النهار، و لكن بعد تناول وجبة الإفطار قد لا يتناولون طعاما و يكتفون بشرب كميات كبيرة من السجائر لتعويض إحساس فقدانهم للنيكوتين طوال اليوم، و لكن تلك العادة خاطئة للغاية و قد تؤثر على الرئة و تتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي و في بعض الحالات من المدخنين الشرهين قد يصل الأمر إلى سرطان الرئة . 

تناول الكثير من الطعام:

في هذا الشهر المبارك تقوم بعض العائلات المصرية بتنويع السفرة خلال الثلاثين يوما  في رمضان و هذا يدفع بعض الأشخاص لتناول كميات كبيرة من الطعام نظرا لوجود كميات كبيرة بشكل يومي و تلك العادة خاطئة للغاية و تتسبب في الشعور بالثقل و التخمة بعد الانتهاء من تناول الطعام و قد ترفع نسبة الكوليسترول فجأة مما يضر بصحة القلب. 

الوجبات السريعة : 

كثير منا تدفعه ظروفه لتناول وجبة الإفطار أو السحور في الشارع بسبب ظروف العمل او غيره، و لكن يجب التقليل بقدر الامكان من تناول الوجبات السريعة و ذلك لأن المكونات قد تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بسبب الأطعمة و النكهات التي تضيفها المطاعم . 

قلة النوم: 

تتغير مواعيد النوم و الاستيقاظ خلال شهر رمضان و ذلك نظرا لأن الذهاب للعمل في الصباح الباكر و السحور يكون فجرا، فالنوم يكون متقطعا أو قليلا و البعض لا يمكنه النوم فور السحور فينتهي به الحال بمواصلة اليوم التالي بدون نوم مما قد يضر بجهازه العصبي، فيجب تنظيم الوجبات بحيث تكون وجبة السحور خفيفة و مشبعة مما يساهم الحصول على قدر كاف من الراحة و النوم . 

رمضان النوم الوجبات السريعة سلوكيات خاطئة االتدخين

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