قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدد ساعات صيام أول أيام رمضان وموعد الإمساك والإفطار
نصائح الأرصاد: ارتداء ملابس دافئة وتجنب الأنشطة البحرية
قبل رمضان..آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 28-2-2025
تحذير عاجل من مركز الأزهر العالمي للفتوى عن منصات المراهنات
حسام موافي: إخفاء موعد وفاة الإنسان نعمة.. لهذا السبب
القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات وغزة تواجه أزمة إنسانية
صلاة التراويح كم ركعة وطريقة أدائها خطوة خطوة
الرئيس السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم بالشرق الأوسط
الأرصاد تعلن عن مفاجأة في طقس أول يوم رمضان
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: حزمة الحماية الاجتماعية رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»
حسن رضوان

​​​​​أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تعكس التزام الدولة المصرية المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الدول.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، أن حزمة القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ومن بينها زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المرتبات بقيمة 1100 جنيه، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تحسين مستويات الدخل للمواطنين.

وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، أو من خلال المساعدات الاستثنائية التي تقدمها الحكومة في فترات الأعياد والمواسم، وهو ما تجسد في قرار منح بطاقات التموين دعمًا استثنائيًا بقيمة 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا لبطاقات الفردين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

وشدد على أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مشيدًا بقرار منح 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش وغياب الضمانات الاجتماعية، فضلًا أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية نحو تحقيق مظلة حماية شاملة تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع المصري.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الرئيس السيسي الحقيقية في بناء دولة عادلة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يقف داعمًا لهذه القرارات، وسيعمل على توعية المواطنين بمزاياها، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع المصري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هاني عبد السميع محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

التموين

مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة التي تعلن رؤية هلال رمضان

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: الطريق البري الدولي بين مصر وليبيا وتشاد شريان استثمار إقليمي

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»

قيادي بـ مستقبل وطن: حزمة الحماية الاجتماعية رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية

بهاء الدين أبو شقة

وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بالصور

كامل العدد الحلقة الأولى .. استعداد إسعاد يونس للسفر إلى اليونان

يوسف عمر ولينا صوفيا
يوسف عمر ولينا صوفيا
يوسف عمر ولينا صوفيا

رمضان بيجمعنا..أول مسحراتية قبطية تهنئ المسلمين من اعماق البحر في دهب.. صور

كاتي تهنئ بقدوم رمضان اول مسحراتيه مسيحية
كاتي تهنئ بقدوم رمضان اول مسحراتيه مسيحية
كاتي تهنئ بقدوم رمضان اول مسحراتيه مسيحية

خليكوا حنينين.. نيكول سابا تظهر بالنقاب في مسلسل وتقابل حبيب

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

قائمة أكلات لشهر رمضان 2025.. إفطار وسحور لـ 30 يوم

قائمة أكلات لشهر رمضان 2025
قائمة أكلات لشهر رمضان 2025
قائمة أكلات لشهر رمضان 2025

فيديو

بركان

قنبلة موقوتة بامريكا … ثوران «بركان يلوستون» يهدد العالم

ريكو

ريكو يطمئن جمهوره من داخل المستشفى في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد