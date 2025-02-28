الرئيس السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم بالشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم /الجمعة/، من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة التجارية والاستثمارية؛ بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

وقال المتحدث الرسمي، إن الاتصال تناول - أيضاً - تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيد رئيس الجمهورية، الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهان والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني، ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من إستعادة الإستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس - في هذا السياق - على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول - أيضاً - الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الإستقرار في تلك الدول وحماية سيادتها واستقلالها، والجهود المصرية في هذا الصدد، حيث حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.