قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سفرة أول يوم رمضان .. أسباب انتفاخ البطن وعلاجه
عادات خاطئة تضر بصحتك في رمضان
طائرة ترامب تربك حركة الطيران في أمريكا.. ماذا حدث؟
طقس أول رمضان.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع تقلبات جوية
هل نية صيام رمضان كل يوم أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟.. انتبه
كيف تتغلب على أعراض نقص الكافيين أثناء الصيام؟.. طرق فعّالة ومجربة
حنان مطاوع : سيناريو مسلسل حياة أو موت خلاب ومشوق للغاية
هيونداي تكشف النقاب عن PALISADE الجديدة .. بـ 9 مقاعد
أمين الفتوى: رمضان فرصة ذهبية لاكتساب العادات الصالحة
انقسام أمريكي بعد مشادة ترامب وزيلينسكي.. دعم جمهوري وتنديد ديمقراطي
مدير مركز الفتوى: المراهنات الإلكترونية تفسد الشباب وتعطلهم عن العمل
اطلبها تجيلك لحد البيت.. خدمة مميزة لترخيص السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف النقاب عن PALISADE الجديدة .. بـ 9 مقاعد

هيونداي PALISADE
هيونداي PALISADE
صبري طلبه

تواصل هيونداي رائدة صناعة السيارات الكورية الجنوبية من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت عن النسخة الجديدة PALISADE، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتقدم السيارة هيونداي PALISADE بعدد من التجهيزات المتطورة، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، حيث تتسع إلى 9 مقاعد، بالإضافة إلى مظهر رياضية كبير الحجم وبلمسات عصرية.

هيونداي PALISADE

تجهيزات ومواصفات السيارة هيونداي PALISADE

ترتكز السيارة هيونداي PALISADE على عجلات قياسها 21 بوصة، بالإضافة إلى إضاءة خارجية بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، المدعوم بزجاج بانوراما، بالإضافة إلى مستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة.

هيونداي PALISADE

وتضم السيارة هيونداي PALISADE شاشة ملونة تعمل باللمس تنقسم إلى شاشتين بقياس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، منفذ شاحن تايب سي، إضاءة داخلية محيطة، وسائد هوائية للحماية، تقنيات فرامل لدعم قائد المركبة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي PALISADE

تضم السيارة هيونداي PALISADE نسخة دفع بتقنيات هجينة تستطيع ضخ قوة قدرها 246 كيلووات أي ما يعادل 334 حصانا، بالإضافة إلى محرك تيربو بنزين سعة 2500 سي سي.

هيونداي PALISADE

ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة قدرها 207 كيلووات ما يعادل 281 حصانا، و422 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتنتقل السرعات إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي Palisade هيونداي PALISADE السيارة هيونداي PALISADE مواصفات السيارة هيونداي PALISADE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

زيلينسكي

زيلينسكي: ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

أحمد السقا

تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025

ترشيحاتنا

صياد ينشر صورة لسمكة غريبة

سمكة غريبة تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا

خسارة الوزن

موجود في كل بيت .. مكون يساعد في إنقاص الوزن و تحسين الصحة

نبات الجرجير

مفعوله قوي وسريع.. نبات ينظف المعدة و يقوي الشعر

بالصور

كيف تتغلب على أعراض نقص الكافيين أثناء الصيام؟.. طرق فعّالة ومجربة

)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟
)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟
)كيف تتغلب على أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام؟

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك.. تجنبها فورًا

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا

الطريقة الصحيحة لعمل الخشاف بالمكسرات: وصفة رمضانية لذيذة وصحية تفتح شهية الجميع

الخشاف
الخشاف
الخشاف

الكنافة بالقلقاس: إبتكار يثير الجدل على السوشيال ميديا في رمضان

الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد