هيونداي تكشف النقاب عن PALISADE الجديدة .. بـ 9 مقاعد

تواصل هيونداي رائدة صناعة السيارات الكورية الجنوبية من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت عن النسخة الجديدة PALISADE، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتقدم السيارة هيونداي PALISADE بعدد من التجهيزات المتطورة، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، حيث تتسع إلى 9 مقاعد، بالإضافة إلى مظهر رياضية كبير الحجم وبلمسات عصرية.

هيونداي PALISADE

تجهيزات ومواصفات السيارة هيونداي PALISADE

ترتكز السيارة هيونداي PALISADE على عجلات قياسها 21 بوصة، بالإضافة إلى إضاءة خارجية بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، المدعوم بزجاج بانوراما، بالإضافة إلى مستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة.

هيونداي PALISADE

وتضم السيارة هيونداي PALISADE شاشة ملونة تعمل باللمس تنقسم إلى شاشتين بقياس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، منفذ شاحن تايب سي، إضاءة داخلية محيطة، وسائد هوائية للحماية، تقنيات فرامل لدعم قائد المركبة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي PALISADE

تضم السيارة هيونداي PALISADE نسخة دفع بتقنيات هجينة تستطيع ضخ قوة قدرها 246 كيلووات أي ما يعادل 334 حصانا، بالإضافة إلى محرك تيربو بنزين سعة 2500 سي سي.

هيونداي PALISADE

ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة قدرها 207 كيلووات ما يعادل 281 حصانا، و422 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتنتقل السرعات إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء.