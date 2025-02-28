انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

نشرت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، استنادًا إلى بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التي أكدت أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 28 فبراير 2025، مع تحذيرات من تقلبات جوية مفاجئة قد تؤثر على بعض المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مشمسًا إلى غائم جزئيًا في مختلف أنحاء البلاد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنةً بالأيام السابقة، مما يستدعي الحذر خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وفي المناطق الشمالية، مثل القاهرة والإسكندرية، يسود طقس مشمس جزئيًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء باردة ليلاً.

وتشهد بعض المناطق نشاطًا في الرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

أما في المناطق الجنوبية، فتكون الأجواء أكثر اعتدالًا نهارًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية، بينما تنخفض خلال ساعات المساء إلى 15 درجة مئوية، مما يؤدي إلى طقس مائل للبرودة ليلًا.

وتنشط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر في المناطق الصحراوية والمكشوفة، نظرًا لاحتمالية حدوث تقلبات جوية مفاجئة.

وحذرت من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح بسبب تشكل الشبورة المائية، مما قد يؤثر على حركة المرور.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام، وارتداء ملابس مناسبة للطقس البارد، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعت إلى تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي قد تتأثر بالرياح القوية، لتفادي أي مخاطر محتملة.