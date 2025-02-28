تحذير عاجل من تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة ، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس.

تحذيرات من تقلبات جوية مفاجئة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية المصرية مراقبة الأحوال الجوية، حيث تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في الطقس اليوم الجمعة، 28 فبراير 2025، مع تحذيرات من تقلبات جوية قد تؤثر على بعض المناطق.

طقس

وتُظهر التوقعات أن الطقس سيكون مشمسًا إلى غائم جزئيًا في مختلف أنحاء البلاد، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

أحوال الطقس في المحافظات

في المناطق الشمالية، مثل القاهرة والإسكندرية، يسود طقس مشمس جزئيًا مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 22 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء باردة خلال ساعات الليل.

وتشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا في الرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وفي الجنوب، فتكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال النهار، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 25 درجة مئوية، بينما تنخفض في ساعات المساء إلى 15 درجة مئوية، مما يؤدي إلى طقس مائل للبرودة ليلًا.

و تنشط الرياح في بعض المناطق الجنوبية، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط.

تحذيرات الأرصاد الجوية

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر في بعض المناطق، خاصةً في المناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب احتمالية حدوث تقلبات جوية مفاجئة.

وحذرت من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح نتيجة تشكل الشبورة المائية، الأمر الذي قد يؤثر على حركة المرور.

ونصحت الهيئة بمتابعة النشرات الجوية بانتظام، وارتداء ملابس مناسبة للطقس البارد، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي قد تتأثر بالرياح القوية.