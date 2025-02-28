"يوم الوفاء".. حزب الشعب الجمهوري بالجيزة يكرم المتفوقين والعلماء والمبدعين

نظمت لجنة السياحة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، برعاية الدكتور إبراهيم حمودة، رئيس اللجنة، احتفالية ضخمة في مدينة الحوامدية تحت عنوان "يوم الوفاء"، تكريماً لعدد من الشخصيات العامة والعلماء ورجال الدين والفكر، بالإضافة إلى أوائل الطلاب في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات، والمتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور رفعت عطا أمين الحزب بالمحافظة والنائب أحمد عاشور أمين التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، وبمشاركة نحو 3000 مواطن من أبناء جنوب الجيزة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني الذي أشعل الحضور بروح الوطنية، تلاه تلاوة القرآن الكريم، وشهدت الاحتفالية، تكريم مجموعة من المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والفكرية، فضلاً عن تكريم العلماء والمبدعين، وتم منحهم دروعاً وهدايا تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة المجتمع، كما تم منح 9 مواطنين رحلات عمرة مجانية.

وعبر المكرمون عن شكرهم العميق لحزب الشعب الجمهوري على هذه اللفتة الطيبة التي تدل على الاهتمام الكبير بالفئات المبدعة والمتميزة في المجتمع.

من جانبه؛ ألقى رفعت عطا، أمين الحزب بالمحافظة، كلمة أكد فيها على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تضر بالمجتمع، وأشاد بالإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "مصر من الله عليها بوجود قائد عظيم وحكيم يقودنا نحو التقدم"، كما وجه الشكر للدكتور إبراهيم حمودة، رئيس لجنة السياحة بالمحافظة على تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى التي تجمع أبناء محافظة الجيزة على حب الوطن والتقدير للعطاء والتميز.

وأكد أن حزب الشعب الجمهوري يولي اهتماماً بالغاً بتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتنمية المجتمع، قائلاً: "نحن نعمل على تعزيز الوعي الاجتماعي وترسيخ قيم التكافل والتعاون بين الجميع".

وأشار الدكتور إبراهيم حمودة، رئيس لجنة السياحة، إلى أهمية الوفاء لعلماء مصر وأساتذتها والمتفوقين في مختلف المجالات، معتبراً أن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يمثلون مصدر فخر واعتزاز لمصر، وقال إن وجود هذا العدد الكبير من أبناء جنوب الجيزة في الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين يمثل مشهداً رائعاً يعكس الروح الطيبة والقدرة على التكاتف من أجل النهوض بالمجتمع، كما أكد أن حزب الشعب الجمهوري مستمر في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية.

أما القس باسليوس سمير، فأكد أيضا على أهمية التلاحم بين جميع أطياف الشعب المصري، مشيراً إلى أن المصريين من مسلمين وأقباط يعيشون على أرض واحدة ويشتركون في نفس المصير، مثمنًا جهود الدكتور إبراهيم حمودة في تنظيم الاحتفالية التي تعكس الوحدة الوطنية وروح التعاون بين الجميع.