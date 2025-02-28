تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أخر تفاصيل قانون البناء.

وقال محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن قانون البناء شهد تقديم تسهيلات كبيرة من الحكومة أقرها وزير الإسكان على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات البناء.

اشتراطات البناء بالقرى

وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ما ورد في تعديل اشتراطات البناء خاص بالقرى على أن تكون مساحة الشارع 4 متر وأكثر ويكون ارتفاع المبانى ثلاث أدوار، دور أرضى و إثنين متكرر بحد أقصى 10 متر.

وأضاف رئيس لجنة الأسكان، الشارع مساحة 6 متر أو أكثر تكون المبانى 4 أدوار أرضى و 3 مكرر بحد أقصى 13 متر.