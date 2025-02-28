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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامحت من آذاني وشتمني .. أمام عاشور يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

وجه نجم الأهلي إمام عاشور رسالة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

رسالة إمام عاشور قبل رمضان 

وكتب إمام عاشور :اللهم اني اشهدك اني قد سامحت و غفرت عن كل من اغتابني  او شتمني او آذاني أو نال  مني او ادأساء لي سرا او علانية، اللهم اني عفوت عنهم من أجل مراضتك ،فاعفو عني إنك انت العفو الكريم.
 


و  حرصت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية علي تهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

ونشر حساب كأس العالم صوره لـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ووعدد من نجوم الأندية العربية وكتبت عليها “ رمضان كريم ”.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي عبر حسابه علي انستجرام صوره تضم عددا من النجوم علي رأسها محمد صلاح وعمر مرموش وكتبت “ هل هلالك وشهر مبارك ”.


وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

و استطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

امام عاشور تصريحات امام عاشور رساله امام عاشور ارقام امام عاشور

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