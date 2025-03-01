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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح فعاليات السوق الخيري السنوي لجمعية الشابات المسيحية

نائب وزيرة التضامن
نائب وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات السوق الخيري السنوي الذي تنظمه جمعية الشابات المسيحية، وذلك بحضور ماجدة نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي قطاع المعارض بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، إلى جانب المهندسة نيفين لورانس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع غفير من الحضور.

وتجولت نائبة الوزيرة في أروقة السوق، حيث ضم المعرض منتجات متنوعة قدمها أكثر من 35 عارضًا، شملت إبداعات أبناء الجمعية من ذوي الإعاقة، مثل منتجات الفخار وأشغال النول المتميزة من السجاد والحقائب، إلى جانب منتجات مشروع الوجبات الجاهزة بالجمعية. كما احتوى السوق على معروضات الجمعيات المشاركة من مختلف المحافظات، والتي تنوعت بين المنتجات الغذائية، والأعمال الخشبية المصنوعة من خشب السرسوع، والمفروشات، والملابس، والإكسسوارات النحاسية المطعمة بالأحجار، وأشغال الكروشيه، ومنتجات الديكور الرمضانية، إضافة إلى الصناعات الجلدية والفخارية.

التنوع الكبير في المعروضات

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن إعجابها بالتنوع الكبير في المعروضات، وجودة المنتجات، والأسعار التنافسية، كما حرصت على التفاعل مع العارضين ومناقشتهم حول الخامات المستخدمة وآليات التسويق، في إطار دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يُذكر أن جمعية الشابات المسيحية تقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية من خلال مركز الرجاء لخدمة أبناء ذوي الإعاقات الذهنية، الذي يوفر برامج أكاديمية وتأهيلية بإشراف متخصصين، إلى جانب دار حضانة ودار ضيافة للمغتربات. ويخصص دخل السوق الخيري لدعم أنشطة الجمعية، بما يساهم في تعزيز دورها التنموي والخدمي.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المعروضات نائب وزير التضامن جمعية الشابات المسيحية التنوع الكبير

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