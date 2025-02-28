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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس إدارة نادى جامعة حلوان يعقد اجتماعا لمناقشة خطط التطوير

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعه الحادي عشر، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور الدكتور حسام الرفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب الرئيس و هشام رفعت أمين الصندوق والدكتور أحمد مصطفى عضو المجلس،  لمناقشة مستجدات العمل داخل النادي، واستعراض التقارير المالية والإدارية، إلى جانب مناقشة خطط تطوير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات الجامعة لتعزيز دور النادى فى خدمة المجتمع الجامعي.

واستهل الدكتور السيد قنديل الاجتماع بكلمة أكد فيها على الدور المحوري الذي يلعبه النادي في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النادي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

وشدد على ضرورة توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في إعداد كوادر رياضية متميزة، وتعزز من مكانة النادى كواجهة رياضية واجتماعية مرموقة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، التقرير المالي والإداري للنادي، متناولًا الوضع المالي خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى الآن، موضحًا أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهها النادي في إطار خططه التطويرية. كما تم الإعلان عن إطلاق مجلة تحمل اسم نادي جامعة حلوان، تهدف إلى تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي ينظمها النادي.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأنشطة الرياضية، حيث تم استعراض برامج تدريب مدرسة تنس الطاولة، بالإضافة إلى تقييم أداء الفريق الأول لكرة القدم لطلاب الجامعة، مع وضع رؤية مستقبلية لإعداد الفريق الأول بالنادي للموسم الرياضي القادم. كما تم تقديم تقرير شامل حول نتائج الفرق الرياضية في مختلف البطولات، ومدى جاهزيتها للمنافسات القادمة.

وفي سياق الأنشطة الاجتماعية، تم الإعلان عن افتتاح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم داخل النادي، في خطوة تعكس حرص إدارة النادي على توفير أنشطة متنوعة تلبي احتياجات جميع الأعضاء. كما تمت مناقشة مقترح تشغيل الوظائف داخل الهيكل التنظيمي للنادي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب استعراض مقترح إضافة جهاز "Catch Sticks" لتدريب اللاعبين في مدرسة الألعاب الإلكترونية، في إطار تطوير البرامج التدريبية الموجهة لمحبي الرياضات الإلكترونية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور السيد قنديل بجهود مجلس الإدارة في العمل على تطوير النادي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والعمل الجماعي لضمان تنفيذ المشروعات والمبادرات المطروحة وفق أعلى المعايير، بما يحقق الأهداف المرجوة في جعل نادي جامعة حلوان نموذجًا رياضيًا واجتماعيًا متكاملًا.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان نادي جامعة حلوان

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