النصر يتلقى هزيمة مفاجئة أمام العروبة في الدوري السعودي

تلقى فريق النصر هزيمة مفاجئة من نظيره العروبة، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 23 بالدوري السعودي.



وجاء هدفي العروبة عن طريق عمر السومة ويوهان بيرج في الدقيقتين 40، 65.



فيما جاء هدف النصر عن طريق نواف مشاري في الدقيقة 51.



وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: ماجد قشيش، محمد آل فتيل، سيماكان، سالم النجدي

خط الوسط: أنجيلو، عبدالمجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، ويسلي تيكسيرا

خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو



ويحتل فريق النصر المركز الثالث بـ47 نقطة، فيما يأتي فريق العروبة في المركز 11 بـ26 نقطة,