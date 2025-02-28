بعد طرده من البيت الابيض.. فون دير لاين لـ زيلينسكي: أنت شجاع ولست وحدك

في الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا.

وفي زيارة إلى كييف، صرحت فون دير لاين: “في هذا الصراع من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده على المحك، بل مصير أوروبا بأكملها”

وأضافت: "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا".

ووجهت كلامها الى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة “ أنت شجاع ولست وحدك”

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه للدعم الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تسريع عملية انضمامها المحتمل إلى الاتحاد، وتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية.