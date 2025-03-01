أخبار المنيا.. افتتاح 19 مسجد عقب أعمال الإحلال والتجديد والتطوير .. إصابة 9 أشخاص في حادث مروي

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد تم افتتاح 19 مسجد عقب أعمال الإحلال والتجديد والصيانه، كما أصيب 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

المنيا.. افتتاح 19 مسجد عقب أعمال الإحلال والتجديد والصيانة.



أعلنت مديرية أوقاف المنيا، افتتاح 19مسجدا، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والصيانة

وأعلن الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا افتتاح مساجد :

أولاد الشيخ الكسروى، قرية الجندية بمركز بني مزار، والرحمن، عزبة الويلية في قرية إبوان بمركز مطاي، والرحمن الغربي في قرية سفاي بمركز أبو قرقاص، ومسجد البحري بقرية قلندول– مركز ملوي، والتقوى، في عزبة محمد صميدة بقرية الطيبة بمركز سمالوط.

وتم افتتاح مسجد الرحمن البحري، عزبة الصباح البحرية، بقرية الجندية في مركز بني مزار، ومسجد النصر، قرية دلجا مركز ديرمواس، ومسجد الحوادر، قرية تانوف في مركز ملوي، ومسجد الرحمن، قرية حمزاوي مركز ملوي، ومسجد بلال، قرية شارونة – مركزمغاغة، مسجد العتيق البحري، قرية ساقية موسى – مركز أبو قرقاص.

وتم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو شناف، قرية ههيا في مركز المنيا، ومسجد السيدة زينب، قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، ومسجد الشيخ نجيم، قرية طوة في مركز المنيا، والمسجد القبلي، بنجع مدوري في مركز ملوي، مسجد الإمام الشعراوي، قرية العمارية الشرقية في مركز دير مواس، بمسجد الفتح الرباني، قرية صفط اللبن، مركز المنيا، ومسجد علي شعراوي ببندر المنيا، ومسجد الخلفاء الراشدين، وقرية جريس في مركز أبو قرقاص، ومسجد الشيخ خالد، القيس بمركز بني مزار.



إصابة 9 أشخاص في تصادم نقل وميكروباص بصحراوي ديرمواس جنوب المنيا.

شهد الطريق الصحراوي الغربي امام مركز ديرمواس جنوب المنيا، حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بتصادم سيارتي نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز ديرمواس جنوب المحافظة ووقوع عدد من المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى.

