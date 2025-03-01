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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان الأهلية تعتزم تنفيذ 10 مشروعات من معرض حكاية مصرية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية
حسام الفقي

افتتحت جامعة حلوان الأهلية معرض "حكاية مصرية" الذي نظمه برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وسط حضور بارز من قيادات الجامعة وإشادة واسعة بمستوى المشروعات المعروضة.


وتم افتتاح المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور شريف حسن عبدالسلام، عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.


تميز المعرض بمجموعة متنوعة من أعمال طلاب البرنامج، تضمنت لوحات فنية ومجسمات تصميمية وتصميمات أثاث مبتكرة صديقة للبيئة تحاكي الفن الإسلامي والمصري والفرعوني، إضافة إلى استعراض أحدث أساليب توظيف الفراغات الداخلية.


كما قدم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتخصصة في مجال الديكور والتصميم الداخلي، مع تسليط الضوء على تطور هذا المجال عبر العصور التاريخية المختلفة.


وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة على أن معرض حكاية مصرية يمثل نافذة إبداعية تعكس الهوية المصرية الأصيلة بروح معاصرة، ويجسد تلاقي الماضي بالحاضر في صورة إبداعية فريدة. 


وقال قنديل نحن نفخر بما قدمه طلابنا من أعمال تظهر عمق فهمهم للتراث المصري وقدرتهم على تطويعه في تصاميم عصرية تلبي احتياجات المجتمع. هذه المشروعات ليست مجرد أعمال طلابية، بل هي نواة لصناعة مستقبلية واعدة تساهم في الارتقاء بالذوق العام وتعزيز الهوية الوطنية.


وأعرب الحضور عن سعادتهم بمستوى الطلاب ودقة تنفيذ المشروعات التي تعكس مدى جودة الدراسة والمجهود المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأكدت إدارة جامعة حلوان الأهلية اعتزامها تنفيذ 10 نماذج من مشروعات الأثاث التي عرضها الطلاب تقديراً لمجهودهم وتحفيزاً لهم ولزملائهم للاستمرار في الابتكار والمضي قدماً في مجالات تصميم الأثاث

.
وفي ختام فعاليات المعرض، قام الدكتور حسام رفاعي  بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على البرنامج تقديراً لمجهوداتهم المبذولة خلال المعرض.


يذكر أن المعرض أقيم تحت إشراف الدكتورة دعاء عبد الرحمن منسق البرنامج، والدكتورة آلاء مجدي مسجل البرنامج، والدكتورة سلوى يوسف مدرس مادة الأثاث الخارجي والمشرف على المعرض، والأستاذ حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

حلوان الأهلية حكاية مصرية جامعة حلوان الأهلية

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