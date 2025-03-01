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ولاد الشمس الحلقة الأولى.. قصة حب بين أحمد مالك وفرح يوسف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ولاد الشمس الحلقة الأولى.. قصة حب بين أحمد مالك وفرح يوسف

أحمد مالك
أحمد مالك

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس العديد من الأحداث أبرزها وجود علاقة حب معقدة بين أحمد مالك وفرح يوسف التي تكبره في العمر ولديها ابن من نفس عمره ويحاولان الزواج. 

يشعل أحمد مالك المنافسة الرمضانية بشخصية "ولعة" في مسلسل "ولاد الشمس"، الشاب اليتيم الذي نشأ في "دار الشمس للأيتام" ويتحمل مسؤولية رعاية إخوته في الدار، حيث يقدم أداءً استثنائيًا، مغايرًا تمامًا لما اعتاد عليه جمهوره، ويتقمص شخصية تحمل مزيجًا فريدًا من التناقضات بين القوة والضعف، العنف والحنان، الطموح واليأس.


على الرغم من قسوة الظروف التي نشأ فيها، يظل "ولعة" متمسكًا بحلمه في العثور على والدته، خاضعًا لرحلة محفوفة بالمخاطر والتحديات، ويلجأ إلى الملاكمة بالرهانات لكسب المال، في محاولة للهروب من واقعه الصعب. كما أن وقوعه في حب امرأة تكبره سنًا يضفي على شخصيته مزيدًا من التعقيد النفسي والعاطفي.


يشكل هذا الدور نقطة تحول بارزة في مسيرة أحمد مالك الفنية، حيث يقدم أداءًا غير مسبوق، متعمقًا في شخصية غنية بالأبعاد الدرامية. بفضل إتقانه لحركات الملاكمة، وتناسق بنيته الجسدية، وتعبيراته الدقيقة، يضفي على "ولعة" واقعية آسرة تلامس مشاعر المشاهدين.


المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر. الذي يُعرض حصريًا على قناة ON TV ومنصتي Yango Play و Watch It.

أحمد مالك رمضان 2025 ولاد الشمس

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